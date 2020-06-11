شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين مطلوبين فى الدورى .. طولان وطلعت والعشرى وجلال ومختار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث مجالس إدارات أندية الدورى الممتاز عن الاستقرار الفنى والإدارى بالتعاقد مع مدير فنى يستطيع ترجمة أفكار مجلس الإدارة على أرض الواقع بتحقيق النتائج المرجوة سواء فى الدورى أو الكأس ، باللعب على المربع الذهبى ، او الهروب من قاع الجدول ، او خطف بطولة كاس مصر .

ورغم ما تحلم به إدارات الأندية إلا اننا نلحظ دائما أنه لا يوجد استقرار فنى فى عدد من الأندية بسبب أن المدير الفنى يعد الحلقة الأضعف فى المنظومة فمع تراجع النتائج نلاحظ أن مجالس الإدارات تقوم بتغيير الجهاز الفنى بالكامل وتتعاقد مع مدير فنى آخر أملا فى تحسن النتائج ، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن هناك عدد من المدربين أصبحوا مطلوبون دائما فى الدورى وهم :-

حلمى طولان

المدير الفنى الحالى لإنبى ، من ألمع أسماء المدربين فى الدورى خلال الفترة الحالية نظرا لنتائجه الجيدة التى يحققها مع أى فريق ، أخرها المارد البترولى الذى تعاقد مع مجلس الإدارة خلفا لعلى ماهر بعد الأسبوع الرابع للمسابقة وكان وقتها الفريق يتذيل ترتيب جدول المسابقة ونجح حلمى طولان فى تحقيق الفوز تلو الأخر حتى وصل للمركز السابع بالجدول وأصبح لا يفصله عن المركز الرابع سوى عدد قليل من النقاط .

طلعت يوسف

المدير الفنى للإتحاد السكندرى ، من أفضل المدربين على الساحة الكروية ، ويعد من الأسماء المطلوبة بين كافة أندية المسابقة ، استقر به المطاف داخل زعيم الثغر الذى شهد فترة تألقه كلاعب لكرة الكرة ، وهو ما جعله يحقق المرجو منه باحتلال المركز الرابع بجدول الدورى والمنافسة على بطولة كأس مصر ، والخروج من دور الثمانية للبطولة العربية بعد اداء مشرف ، وظهر الاتحاد السكندرى بشكل مغاير عن المواسم الماضية .

استطاع محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى من تجديد عقد طلعت يوسف لموسم أخر بخلاف الموسم الحالى لزيادة الاستقرار داخل صفوف الفريق بالإضافة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق .

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طارق العشرى

المدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى ، استطاع العودة لدائرة الضوء من جديد بعد فترة من الكساد عن طريق بوابة حرس الحدود الذى شهدت تألقه التدريبى وحصل معها على بعض البطولات المحلية ، فقد عاد العشرى الموسم الماضى لتولى قيادة حرس الحدود خلفا لعماد سليمان بعد سلسلة من النتائج السلبية ونجح فى تحقيق العديد من الإنتصارات المهمة التى أبقت الفريق بالدورى الممتاز .

وفى الموسم الحالى استطاع الحدود استكمال سلسلة نتائجه الرائعة بتحقيق الإنتصار تلو الاخر ، وهو ما جعل المدير الفنى ينتقل لتدريب المصرى البورسعيدى خلفا لإيهاب جلال .

إيهاب جلال

المدير الفنى الحالى لمصر المقاصة من أفضل المدربين المحليين فى السنوات الأخيرة ، استطاع لفت الأنظار إليه وانتقل بين العديد من الأندية فبعد ان قام بتدريب أهلى طرابلس الليبى ، عاد لقيادة المصرى البورسعيدى فى الموسم الماضى إلا أنه لم ينجح بالشكل المأمول ورحل خلال الموسم الحالى بسبب سوء النتائج فى مباريات الدورى ، ليقوم بالتوقيع بعدها بأيام قليلة لتدريب مصر المقاصة الذى شهد فترة تألق إيهاب جلال التدريبية .

مختار مختار

المدير الفنى للإنتاج الحربى ، من اكثر المدربين المطلوبين فى الدورى المصرى ، نظرا لنتائجه الجيدة التى يحققها مع أى فريق يتولى قيادته الفنيه ، وحاليا وللموسم الثالث على التوالى مع العجلات الحربية يعيش حالة من الإستقرار نظرا للنتائج الجيدة التى يحققها مع الفريق بالرغم من قلة الإمكانيات الفنية والمادية .