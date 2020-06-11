شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نهضة بركان: اللاعبين قرروا تخفيض رواتبهم تضامناً مع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مضران عبد المجيد الرئيس المنتدب لنادى نهضة بركان المغربى أن الاوضاع الخاصة بوباء كورونا بدأت تتحسن تدريجياً فى المغرب وسط توقعات بعودة الانشطة الرياضية قريباً ، وقال مضران فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " المغرب أستطاعت السيطرة على وباء كورونا تدريجيا ، والامور بدأت تتحسن فى بعض الاماكن وسط توقعات بعودة الانشطة الرياضية قريباً".

ويضيف رئيس نادى نهضة بركان المغربى: " سمعنا عن اقتراب عودة منافسات بطولة الكونفدرالية سبتمبر المقبل ، وهى مؤشرات جيدة لإستعادة أحلامنا فى البطولات الافريقية هذا الموسم رفقة فريقى الوداد والرجاء المنافسان للأهلى والزمالك بدوري الابطال الافريقى".

وعن تخفيض رواتب اللاعبين قال مضران عبد المجيد : "كانت بادرة من لاعبى النهضة أنفسهم دون إجبار من النادى وهى بادرة تستحق الثناء من كل النجوم المغاربة ".

المعروف أن فريق نهضة بركان المغربى قد فاز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف أحرزه العربى الناجى فى إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل للدور قبل النهائي.

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ومن المنتظر أن يلتقى فى مباريات نصف نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" بيراميدز بطل مصر مع حوريا الغينى، بينما يصطدم نهضة بركان مع حسنية أغادير فى مواجهة مغربية خالصة، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع " le360 " المغربى، إن المادة 6 من الباب الرابع من قانون المنافسة لدورى أبطال أفريقيا تنص على أنه فى حال لم تجر مسابقة الدورى المحلى لأى سبب من الأسباب، فإنه يشارك فى النسخة المقبلة لدورى أبطال أفريقيا الفرق التى شاركت فى النسخة الماضية.

وأضاف الموقع المغربى أنه سوف يتعذر على فريق نهضة بركان المشاركة فى النسخة المقبلة، فى حال إلغاء الموسم إذ ينص قانون مسابقة الاتحاد الأفريقى على أنه يشارك فى النسخة المقبلة فى حال لم يجر الدوري، الفريق الفائز ببطولة الدورى ويتعلق الأمر بفريق الاتحاد البيضاوى الذى يحتل لمركز الثالث فى ترتيب النسخة الماضية للدوري، وهى الحالة التى تنطبق على فريق حسنية أكادير.

وأكد الموقع المغربى أن الحالة الوحيدة التى تضمن مشاركة نهضة بركان فى دورى أبطال أفريقيا هى التأهل إلى نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى إدخال تعديل جديد على اللائحة بالسماح للفريقين المتأهلين إلى نهائى الكاف بالمشاركة فى النسخة المقبلة لدورى أبطال أفريقيا.