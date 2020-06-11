شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد منتصف أغسطس كتصور مبدئى لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة على وضع تصورات لاستناف نشاط اللعبة خاصة على صعيد تحديد الدورى والصعود والهبوط، مع دراسة إلغاء مسابقات الناشئين عدا المتعلقة بالحافزالرياضى.

وقال سامح حمدى فى تصريح لـ الخليج 365 أنه تم وضع تصور لعودة النشاط منتصف أغسطس فى حالة قرار الحكومة بعودته رسميا ، بعدما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن النشاط سيعود إلي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين، وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.

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وأشار رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن الأندية تحتاج إلى شهر إعداد فى حالة عودة التدريبات و الحياة الرياضية فى شهر يوليو المقبل .

وتعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الأمور المهمة وعلى رأسها تصورات عودة النشاط ،ومناقشة إجراءات الحصول على موافقة الجهة الإدارية لإنشاء صندوق كوارث إكتوارى للمدربين ، فضلا عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين عدا المتعلقة بالحافز الرياضى .