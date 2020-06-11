شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر 2 مليون يورو بسبب الـ"الـ7 نجوم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا فى انخفاض أسعار اللاعبين، حيث انخفضت القيمة التسويقية لنجوم الكرة سواء المحلية أو العالمية، ما ينذر بحدوث مفاجآت فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتؤكد الأرقام أن اللاعبين الأكبر سنا انخفضت قيمتهم بنسبة 20%، بينما أن اللاعبين الأصغر سنا انخفضت قيمتهم بنسبة 10%.
وفى هذا الصدد، يقدم سوبر كورة أبرز نجوم الزمالك الذين تأثروا بتلك الظاهرة، وانخفضت أسعارهم فى بورصة اللاعبين، وحجم المبالغ الذى خسرها ناديهم، حراء هذا التراجع.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
وفى التقرير التالي نستعرض أهم 7 لاعبين تأثرت قيمتهم التسويقية فى الزمالك بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت تصريحات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التى أطلقها أمس عن عودة النشاط تدريجيا فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، قد أدت إلى عود الحياة مرة أخرى داخل الوسط الرياضى الذى تأثر بصورة واضحة من فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، وتعتبر أسعار اللاعبين فى مقدمة التأثيرات السلبية بعدما هبطت جميع اسعر اللاعبين فى العالم كله.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخسر 2 مليون يورو بسبب الـ"الـ7 نجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.