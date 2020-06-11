شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن المماطلة فى عمومية مناقشة اللائحة: كيف سيحضر مندوبو الفيفا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الاتهامات التى توجه إليهم بالمماطلة فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية، وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم كانوا ينوون عقد الاجتماع فى شهر أبريل الماضى ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك، ومازال الوضع كما هو حتى الآن فى ظل منع التجمعات ضمن الإجراءات الطبية التى تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتساءل مسئولو اللجنة الخماسية عن موقف مراقبى الفيفا من الحضور فى حال الدعوة لعقد جمعية عمومية فى أقرب وقت، فى ظل توقف حركة الطيران، حيث يشترط الفيفا حضور مراقبين من جانبه لحضور الجمعية العمومية وهو ما لا يمكن حدوثه حاليا فى ظل توقف الطيران.

وفى السياق ذاته، رحب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة سنة واحدة، بعدما طلب إقامتها لمدة 4 سنوات، وذلك بعد وصول رد قاطع من اللجنة الأولمبية بأن قانون الرياضة المصرى يلزم اتحاد الكرة بإقامة انتخابات جديدة بعد الدورة الأولمبية طوكيو 2021 لتوفيق أوضاعه، خاصة أنه رفض توفيق أوضاعه عام 2016 وتمسك بالاستمرار وفقا للائحته الخاصة، وهو ما تفهمه الفيفا الذى أكد عدم مخالفة القانون المصرى .

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وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ أيام خطاباً إلى اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب فيه تحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقا للقانون المصرى، وهل ينص القانون على إقامتها لمدة عام واحد أم 4 سنوات؟ حتى يستطيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن يحسم موقفه بالنسبة للانتخابات ويبلغ به اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية التى ستقوم بالإشراف على الانتخابات المقبلة ومتابعة إجراءات الدعوة لها.

على صعيد متصل، اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبى على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدورى حال عودته بـ72 ساعة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة فى الدورى بثلاثة أيام.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.