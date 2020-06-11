شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا إيه عن فكره الكروى.. 6 أهلاوية قللوا من شأن فايلر ووصفوه بالغرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إشادة جمهور الأهلى ومطالبتهم بالتجديد له إلا أن هناك العديد من الآراء المناهضة للمدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، الذى كان قد تقرر تأجيل سفره إلى سويسرا 24 ساعة بسبب ظروف الطيران، فبعدما كان مُقرراً سفر المدرب السويسري إلى بلاده اليوم ، الخميس، لزيارة أسرته التى تُقيم هناك والتحدث مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلي تم تأجيل السفر إلى سويسرا لمدة 24 ساعة فقط.

ومن المقرر أن يسافر المدرب غداً ،الجمعة، بسبب ظروف خاصة بالطيران تم حسمها منذ ساعات قليلة ليتأكد سفر المدير الفني للأهلي غداً في أجازة تستغرق قرابة العشرة أيام.

وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته ، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.