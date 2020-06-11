أندية بريميرليج تفكر في استبدال أسماء اللاعبين برسالة "حياة السود مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تفكر في استبدال أسماء اللاعبين برسائل "حياة السود مهمة" عند استئناف مباريات بريميرليج.

ومن المقرر أن تعود الحياة إلى الدوري الإنجليزي في السابع عشر من يونيو الجاري بخوض مباراتين مؤجلتين بين كل من مانشستر سيتي وأرسنال، أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، على أن تنطلق الجولة الـ30 في العشرين من الشهر ذاته.

وأسفرت الاحتجاجات حول العالم دعمًا للمواطن الأمريكي جورج فلويد الذي وافته المنية منذ أسبوعين بعد معاملة وحشة من أحد الضباط عن دعاية لدعم حياة أصحاب البشرة السمراء.

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ومع عودة الدوري الممتاز، تدرس الأندية استبدال أسماء اللاعبين على القمصان بكتابة عبارة "حياة السود مهمة" إلى جانب الإشادة بهيئة الصحة العامة "NHS".

واجتمعت اليوم الخميس أندية بريميرليج وقامت بالتصويت بالإجماع على برتوكولات مباريات الدوري الإنجليزي المتعلقة بالإجراءات الطبية بما في ذلك عدد الموظفين في غرف خلع الملابس المسموح تواجدهم ، إلى جانب العدد المسموح لهم حضور المباريات.

وسيتم السماح بدخول 37 شخصا لكل فريق (20 لاعبًا ، و 12 فرد من الجهاز الفني والطاقم الطبي إلى جانب 5 موظفين آخرين)، على أن يصل العدد الإجمالي للتواجد في يوم المباراة ، بما في ذلك طاقم البث ووسائل الإعلام والمعلقون ومسؤولو المنشطات والكشافة ، سيصل إلى 300 فرد.