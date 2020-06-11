في بيان رسمي.. الزمالك يعلن استمراره في ملف نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أصدر نادي الزمالك بيانًا صحفيًا عبر الموقع الرسمي، أكد فيه رئيس النادي مرتضى منصور أن الإدارة مستمرة في ملف نادي القرن.

وذكر البيان أن النادي لديه صفحة وحيدة موثقة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وشدد البيان على أن الإدارة مستمرة في العمل من أجل استعادة حقوق النادي.

واختتم البيان: "ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.."