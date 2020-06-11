محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أصدر نادي الزمالك بيانًا صحفيًا عبر الموقع الرسمي، أكد فيه رئيس النادي مرتضى منصور أن الإدارة مستمرة في ملف نادي القرن.
وذكر البيان أن النادي لديه صفحة وحيدة موثقة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وشدد البيان على أن الإدارة مستمرة في العمل من أجل استعادة حقوق النادي.
واختتم البيان: "ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.."
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. الزمالك يعلن استمراره في ملف نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.