طنطا: الوضع مازال صعبًا.. لا حاجة لعودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا، إننا لسنا بحاجة لعودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي خاصة وأن الوضع مازال صعبا.

وخلال تصريحات إذاعية لردايو أون سبورت قال عريبي: "عودة الحياة مطلوبة، لكن هل عودة النشاط الكروي في الوقت الحالي مطلوب أم لا؟!".

وأضاف: "في رأيي، أعتقد أننا لسنا بحاجة لعودة النشاط الرياضي بأكمله في الوقت الحالي، الوضع مازال صعبا، والإصابات تتزايد".

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وواصل: "لا داعي للتضحية، حتى فتح الأندية سيسبب مشاكل نحن في غنى عنها".

وأتم قائلا: "لم يتحدث معنا أحد، كان لابد أن يتم الاجتماع بنا ويتم سؤالنا عن وضعنا في حالة استكمال النشاط والمنافسة الكروية، أعتقد أن ظروف كل نادي تختلف عن غيره".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سبق وأعلن عودة النشاط الرياضي تدريجيًا بداء من منتصف يونيو الجاري.