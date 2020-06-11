رسميا.. إيقاف ديلي آلي بسبب فيديو السخرية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) أن الاتحاد الإنجليزي قررت إيقاف وتغريم ديلي ألي لاعب توتنهام بسبب السخرية من فيروس كورونا في فبراير الماضي.

وقالت بي بي سي إنه قد تم إيقاف ديلي آلي مباراة واحدة بجانب تغريمه 50 ألف جنيه استرليني، إلى جانب الالتحاق بدورة تعليمية.

وكان آلي قد نشر مقطع فيديو عبر "سناب شات" في فبراير الماضي بدا خلاله يرتدي كمامة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا بسبب وجود رجل آسيوي.

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وعلى الرغم من حذف آلي ذلك المقطع وقدم الاعتذار عما بدر منه، إلا أن الاتحاد الإنجليزي قرر فتح تحقيق ومنحه فرصة للرد.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "نفى لاعب توتنهام أنه خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي رقم E3 (1) المتعلقة بالإهانات والتصرفات غير اللائقة سواء أكانت صريحة أو ضمنية ، إلى العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية".

وأضاف البيان: "ومع ذلك ، فقد تم إثبات خطأ اللاعب في وقت لاحق من قبل لجنة تنظيمية مستقلة".

جدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار فسيغيب آلي عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد (يوم 19 يونيو) في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الذي سيستأنف نشاطه في السابع عشر من الشهر الجاري.