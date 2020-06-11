فرنسا تتطلع لعودة الجماهير لمدرجات كرة القدم قريب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يأمل نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن تتمكن الجماهير من حضور المباريات مجددا في الصيف.

تصريحات لو جراي جاءت عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال لو جراي لصحيفة "ليكيب" أن الرئيس قال في أجتماع أمس الأربعاء على دراية كبيرة بالوضع وسيحاول أن يتأكد بنفسه من أن "كرة القدم عادت للطريق الصحيح سريعا وفي حضور الجماهير".

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وتوقف الدوري الفرنسي في ابريل بعد أن قررت السلطات وقف النشاط الرياضي حتى اغسطس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد يعود النشاط الكروي في الصيف عبر مباراتي نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة.

وأكد لو جراي أنه في حال تراجع أزمة كورونا بشكل أكبر فإن الجماهير قد تعود للمدرجات من المباراة الأولى.