اللجنة الأولمبية تطلب تجهيز مقر عزل صحي للمنتخبات باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب إخطاراً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية الكائن بمبني الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أكد أنه في ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمي ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين فيتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن المقترح يتضمن تجهيز مكان العزل الطبي في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا في المبنى الذي يتسع لمئة سرير لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.

ويتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.