غدًا.. إجتماع اتحاد تنس الطاولة إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، عقد إجتماع غدًا الجمعة، من أجل وضع الخطوات اللازمة والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى في مصر . في مصر . ومن المقرر أن يتم إخطار الأندية المصرية والهيئات الرياضية غدًا بما ستسفر عنه اجتماع تنسالطاولة من خطوات واستعدادات. من خطوات واستعدادات. وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة ، أن اللعبة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، أو احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى.

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