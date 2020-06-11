إصابة مدرب حراس براعم الزمالك بفيروس كورونا

تعرض مصطفى غراب مدرب حراس براعم نادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس. المستجد اليوم الخميس. وظهرت فحوصات مدرب حراس الزمالك من فيروس كورونا إيجابية، وسيخضع غراب للعزل الطبي بعد تأكد إصابته من الفيروس.

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