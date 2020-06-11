الإسماعيلي يضع شروطه لبيع شكري نجيب

وضع مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان شروطة للإستغناء عن خدمات شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمعار لصفوف المقاولون العرب .
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحاتخاصة لـ " الوفد" إن النادي وضع مبلغ خمسة مليون جنيهًا للإستغناء بشكل نهائي عن شكري نجيب بعد طلب نادي مصرالمقاصة والمقاولون العرب بشراء اللاعب بشكل نهائي .
وفتح ناديالإسماعيلي باب المفاوضات لبيع اللاعب بسبب عدم الحاجة لخدماته في ظل تواجد العديد من اللاعبين داخل قلعة الدراويش في مركزة .
وقدم نجيب أداء جيد مع المقاولن العرب أثناء فترة إعارته مما دفع رغبة ذئاب الجبل في شراء اللاعب بشكل نهائي .
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