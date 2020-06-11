الإسماعيلي يضع شروطه لبيع شكري نجيب

وضع مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان شروطة للإستغناء عن خدمات شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمعار لصفوف المقاولون العرب . وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد" إن النادي وضع مبلغ خمسة مليون جنيهًا للإستغناء بشكل نهائي عن شكري نجيب بعد طلب نادي مصرالمقاصة والمقاولون العرب بشراء اللاعب بشكل نهائي . خاصة لـ " الوفد" إن النادي وضع مبلغ خمسة مليون جنيهًا للإستغناء بشكل نهائي عن شكري نجيب بعد طلب نادي مصرالمقاصة والمقاولون العرب بشراء اللاعب بشكل نهائي . Advertisements وفتح ناديالإسماعيلي باب المفاوضات لبيع اللاعب بسبب عدم الحاجة لخدماته في ظل تواجد العديد من اللاعبين داخل قلعة الدراويش في مركزة . وقدم نجيب أداء جيد مع المقاولن العرب أثناء فترة إعارته مما دفع رغبة ذئاب الجبل في شراء اللاعب بشكل نهائي .

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