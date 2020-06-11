دخل ناديا الدحيل والريان القطريان في سباق التعاقد مع النجم المغربي يونس بلهندة، لاعب فريق جالطة سراي التركي، وذلك للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن عملاقي الدوري القطري قطعا الطريق على الهلال السعودي الساعي بقوة خلف الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعد تقديم أكثر من عرض مغرٍ. القطري قطعا الطريق على الهلال السعودي الساعي بقوة خلف الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعد تقديم أكثر من عرض مغرٍ. وتقدم الهلال السعودي بعرض قيمته 5 ملايين يورو إلى النادي التركي لضم اللاعب بالإضافة إلى عرض مادي كبير للنجم المغربي لإقناعه بالانتقال إلى صفوف القلعة الزرقاء. 5 ملايين يورو إلى النادي التركي لضم اللاعب بالإضافة إلى عرض مادي كبير للنجم المغربي لإقناعه بالانتقال إلى صفوف القلعة الزرقاء. وأكدت إذاعة “راديوسبور” التركية أن مسئولين من الناديين القطريين متواجدين في تركيا الآن لحسم الصفقة والاتفاق على التفاصيل كافة تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض قطرية تهدد انتقال بلهندة إلى الهلال السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.