خالد بوطيب يقترب من الدحيل القطري

يبدو أن الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب فريق الزمالك السابق، اقترب من الانضمام إلى نادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المبقلة، واعتبارًا من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

و ذكرت صحيفة "ستاد الدوحة" القطرية، اليوم الخميس، أن بوطيب في طريقه للدفاع عن ألوان الدحيل، ويكون أحد المحترفين

الخمسة بالفريق خلال الموسم المقبل، حيث ارتبط اسم اللاعب بالدحيل، منذ أن فسخ عقده مع الزمالك.

وكشفت تقارير صحفية مغربية في وقت سابق أن مهاجم فريق الزمالك السابق المغربي خالد بوطيب، تلقى 4 عروض احترافية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من

الدوري التركي وذلك بعدما فسخ الفارس الأبيض عقد اللاعب خلال شهر فبراير الماضى، عقب تغيبه عن صفوف الفريق لمدة شهرين، ورفضه إجراء العملية الجراحية فى ركبته المصابة، وقت أن كان ضمن صفوف الفريق.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم المغربى خالد بوطيب، خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادمًا من صفوف فريق ملطية سبور التركي، وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.