تشكيل ليفربول أمام بلاكبيرن روفرز بالمباراة الودية

يواجه ليفربول نظيره بلاكبيرن روفرز، الذي ينشط في الدرجة الأولى من الدوري الإنحليزي "شامبيونشيب" وديًا، اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن الاستعدادات لعودة منافسات البريميرليج بعد غياب طويل منذ شهر مارس، اثر تفشي فيروس كورونا.

يسعى الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق، تجهيز اللاعبين بعد غياب طويل، وعدم خوض مباريات من فترة كبيرة، من أجل الجاهزية الفنية والبدنية.

وأعلن كلوب تشكيل فريقه المباراة الودية كالتالي: أليسون،

ارنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر، كيتا، فابينيو، هندرسون، ماني، مينامينو، تشامبرلين.

ويستعد ليفربول لمواجهة جاره اللدود ايفرتون في ديربي الميرساسيد، الأحد المقبل، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.