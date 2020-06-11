جوميز: الإسماعيلي سبب انضمام فخرالدين بن يوسف لمنتخب تونس

أعرب الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته بانضمام، التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، إلى صفوف منتخب تونس الأول.

وقال جوميز إن اللاعب فخر الدين بن يوسف يستحق بشكل كبير

الانضمام لمنتخب تونس بعد تألقه مع الدراويش الفترة الماضية في المباريات التي شارك فيها قبل توقف النشاط الرياضي.

وأضاف جوميز قائلًا إن المهاجم التونسي يعد طراز من اللاعبين المميزين الذي

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يحتاجه أى فريق نظرا لخبرته الكبيرة وقدراته وإمكاناته التهديفية.

وتابع جوميز قائلًا إن عودة فخرالدين بن يوسف إلى منتخب بلاده جاء بعد انتظام مشاركاته برفقة الإسماعيلي وعودته التدريجيه بمستواه الفني.

واختتم المدير الفني للإسماعيلي حديثه، أنه ينصح المهاجم التونسى بالاستمرار مع الفريق لضمان مشاركاته لحاجة الدراويش له، وبالتالي تواجده بمنتخب بلاده.