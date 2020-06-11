مدرب أرسنال: سنفتقد إثارة الدوري الإنجليزي مع بداية العودة

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أرسنال، عن سعادته باقتراب عودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشدد أرتيتا على أنه يخشى من افتقار المباريات بالدوري الإنجليزي إلى قوتها وإثارتها في البدية مع عودة المنافسات بعد 6

أيام، حيث يرى مدرب أرسنال أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود اللاعبون إلى السرعة والإيقاع.

قال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورت": "لقد حاولنا في مجموعات كبيرة لمدة 10 أيام فقط، يمكنك لعب مباريات ودية، يمكنك لعب 45 دقيقة ولكنها ليست إيقاع الدوري الممتاز على

الإطلاق، سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على إيقاع كبير لمدة 90 دقيقة في المباريات القليلة الأولى على الأقل".

وأضاف مدرب أرسنال أنه سيسمح لكل فريق الآن بصنع خمسة تبديلات في مباراة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ويعترف أرتيتا بأن هذا يمكن أن يكون ميكانيكيًا لبقية الموسم، وعلق على ذلك الأمر قائلا: "شيء جديد علينا التكيف معه كمدربين، وسيكون التواصل مهمًا أيضًا، وسيؤدي تغيير خمسة لاعبين إلى تغيير خطة اللعبة حقًا".