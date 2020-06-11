مدرب ضمك السعودي يغادر إلى إيطاليا

غادر الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ضمك السعودي، إلى إيطاليا مقر إقامته للاطمئنان على عائلته.

أعلن نادي ضمك عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، عن

سفر المدرب الإيطالي.

وأشار النادي الجنوبي، إلى أن بن زكري غادر إلى روما على أن يذهب ظهر الغد إلى ميلان مقر سكن عائلته، بعد

أن سمحت له إدارة النادي، لحين عودة النشاط الرياضي.

وتولى بن زكري مهام تدريب ضمك في شهر أكتوبر الماضي، والذي يحل في المركز قبل الأخير في الدوري السعودي "جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، برصيد 18 نقطة بعد مرور 22 جولة.