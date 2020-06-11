رياضة | حسم مصير توخيل مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم مصير توخيل مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر أحد أعضاء مجلس إدارة باريس سان جيرمان أن المدير الفني للفريق الألماني توماس توخيل مستمر في منصبه في الموسم المقبل حتى ينتهي عقده عقب نهاية الموسم المقبل 2021.

وأفادت العديد من التقارير الصحيفة في الفترة الأخيرة بأن باريس سان جيرمان يفكر في الاستغناء عن توخيل عقب نهاية الموسم الحالي بينما يعتبر ماسيميليانو أليجري من أبرز المرشحين لخلافته.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي الباريسي قد تقدم على إقالة توخيل في حال لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي علمًا بأن الفريق الفرنسي تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة النادي في تصريحات لوسائل الإعلام:"توخيل سيتواجد مع الفريق في الموسم المقبل ما لم يغادر بمفرده، ما حققه هذا العام دعم من موقفه ولا توجد رغبة في التخلي عنه".