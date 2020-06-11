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رياضة | قبل عودة البريميرليج.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة البريميرليج.. تعرف على ترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد عجلة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للدوران من جديد الاسبوع المقبل بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار في البلاد حيث حصلت رابطة الأندية الإنجليزية علي الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية علي عودة الأنشطة مرة أخري.

ويسعي نادي المتصدر لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي لحسم اللقب خلال الأسابيع المقبلة حيث ستبقى له 6 نقاط فقط علي التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب البريميرليج:

1- ليفربول: 82 نقطة

2- مانشستر سيتي: 57 نقطة

3- ليستر سيتي: 53 نقطة

4- : 48 نقطة

5- مانشستر يونايتد: 45 نقطة

6- ولفرهامبتون: 43 نقطة

7- شيفيلد يونايتد: 43 نقطة

8- توتنام هوتسبير: 41 نقطة

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9- آرسنال: 40 نقطة

10- بيرنلي: 39 نقطة

11- كريستال بالاس: 39 نقطة

12- ايفرتون: 37 نقطة

13- ساوثهامبتون: 34 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد: 35 نقطة

15- برايتون: 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- واتفورد: 27 نقطة

18- بورنموث: 27 نقطة

19- أستون فيلا: 25 نقطة

20- نورويتش سيتي: 21 نقطة.

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