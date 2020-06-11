رياضة | لويس سواريز يتغزل في صفقات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يتغزل في صفقات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لويس سواريز مهاجم برشلونة عن أنه يرحب بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان الفرنسي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي للانضمام إلى قلعة كامب نو.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب التحدث عن لاعبين جدد اليوم، في ظل ما يعاني منه العالم أجمع، وتوقف كل شيء لكن يمكنني أن أتحدث عنهما كلاعبين رائعين، الجميع يعرف نيمار، والتقدير الذي نكنه له في غرفة الملابس، هو لاعب لا جدال عليه، فلا يزال لديه الكثير ليقدمه، وسيكون مُرحبًّا به دائمًا".

وتابع: "أما لاوتارو فهو لاعب يتطور بسرعة كبيرة في إيطاليا، إنه مهاجم صريح لديه إمكانيات مذهلة تعكس مدى روعته".

وأكمل: "أشعر بالسعادة لأن النادي يريد ضم لاعبين يأتون للمساعدة ويحققون نفس الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بكل شيء، ثم عندما يتعلق الأمر بالمنافسة الشريفة سنكون جاهزين للتحدي معًا".

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وأكد سواريز أنه لا يعرف أي شيء عن ملف تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في صيف 2021.

وأشار إلى أن ما يشغله حاليًا هو المستقبل وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال سواريز: "لا، ما زلت لا أعرف أي شيء عن التجديد، لقد أوضحت من قبل وضعي التعاقدي، ولكن في هذه الأوقات ما يشغلني هو المستقبل، لأن الحالة التي يمر بها العالم تسيطر على تفكيرنا، خاصة كيفية عودة الأمور لطبيعتها".

وأتم: "لدي الآن عقد مع النادي ولا أفكر في أي شيء آخر غير استكماله، ثم سيأتي الوقت بالتأكيد للجلوس والتحدث لأن العلاقة جيدة دائمًا".