رياضة | طلب غريب من كيكي سيتين لإدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب غريب من كيكي سيتين لإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي والملقب بـ"بيرلو الجديد" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن اللاعب سيكلف أي نادي يريده مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني مشيرة إلى أن المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة ، من أشد المعجبين بإمكانيات لاعب بريشيا الذي يشبه في طريقة لعبه المخضرم أندريا بيرلو، نجم وسط فريق ميلان ومنتخب إيطاليا السابق.

الجدير بالذكر أن موقع Transfermarkt المختص في تقييم أسعار اللاعبين، قد قيم اللاعب الإيطالي بمبلغ 31.50 مليون جنيه إسترليني فقط.