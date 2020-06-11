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رياضة | محمد صلاح الرابع.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج قبل استئناف المسابقة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح الرابع.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج قبل استئناف المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الاسبوع المقبل من جديد بعدما تلقت رابطة الأندية الانجليزية الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية علي عودة الأنشطة من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس الجديد في البلاد.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل عودة النشاط الكروي:

1-جيمي فاردي 19 هدف.

2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.

3- سيرجو اجويرو 16 هدف.

4- محمد صلاح 16هدف.

5- داني أنجز 15 هدف.

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6- ساديو ماني 14 هدف.

7- ماركوس راشفورد 14 هدف.

8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف.

9- راؤول خيمينز 13هدف.

10- تامي ابراهام 13هدف.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي الإنجليزي قد حصل على جائزة هدافي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين السابقين.

 

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