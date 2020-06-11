رياضة | خطوة جديدة من سعد سمير للعودة إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من سعد سمير للعودة إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مخاطبة طبيبه الألماني والمعالج له، من أجل تنفيذ خطة العودة للملاعب.

وقام مدافع النادي الأهلي، بإرسال صورة من الأشعة التي أجراها مؤخرًا علي قدمه، من أجل الإطلاع عليها ومعرفة أخر تطورات إصابته.

وكان سعد سمير، تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس، خلال آواخر ديسمبر الماضي، وخضع على إثرها لجراحة عاجلة في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يتلقى اللاعب، نتيجة إطلاع طبيبه على الأشعة ومنحه تقرير لمعرفة موعد عودته إلي التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

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ويخوض سمير، برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف في الوقت الحالي، من أجل التخلص تمامًا من آلام القدم والتي أبعدته عن قائمة الفريق.

وقرر النادي الأهلي، في وقت سابق رفع اسم سمير من القايمة لقيد كهربا قبل ان يقوم النادي بإبرام عقد جديد له لمدة 4 سنوات قادمة سيتم تفعيله بداية الموسم الجديد.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عنعوظة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.