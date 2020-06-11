رياضة | الكشف عن موقف الزمالك من ضم نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف الزمالك من ضم نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض صفقة مدوية على إدارة نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الأمامي. وعرض وكيل اللاعبين على الزمالك إمكانية الدخول فى مفاوضات مع الجزائرى يوسف البلايلى صانع ألعاب أهلى جدة السعودى. Advertisements ويرى مسئولو الزمالك صعوبة كبيرة فى إمكانية التعاقد مع اللاعب الجزائرى، وذلك لصعوبة تمويل الصفقة من الناحية المادية، حيث ستصل لأرقام كبيرة. أما السبب الثانى هو وجود رغبة من جانب اللاعب الجزائرى فى خوض خطوة الاحتراف فى أوروبا ويمنح هذه الخطوة الأولوية بالوقت الحالى.

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