اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يخطط للتعاقد مع نجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة للتعاقد لاعب خط وسط ريال مدريد سيزار حيلابيرت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية ان برشلونة أحدث المنضمين لصراع التعاقد مع لؤلؤة ريال مدريد سيزار جيلابيرت البالغ من العمر 19 عامًا، مستغلًا قرب انتهاء عقده مع الفريق الملكي في عام 2021.

Advertisements

 

ويواجه جيلابيرت وقتًا غير عاديًا بعدما أصبح لاعب ريال مدريد كاستيا على جدول أعمال العديد من الفرق الأوروبية الكبرى أمثال ريال سرقسطة وليون وبوروسيا دورتموند وآرسنال ومانشستر يونايتد وبلد الوليد، بالإضافة للبارسا بسبب عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، حيث سينتهي عقده في عام 2021.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا