الامارات | «الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلاته لجولات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلاته لجولات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية اليوم، عن تشكيلات الدراجين الأساسية التي ستشارك في الجولات الكبرى الثلاث المقبلة. وتضم كل تشكيلة مزيجا متوازنا من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة والتسلق، فضلا عن الدراجين متعددي المواهب، الذين يسعون للفوز في مراحل الجولات.

وقال مدير الفريق ماورو جيانيتي في تصريح صحافي: متفائلون رغم إجراءات الحذر، حيث أظهر الفريق تضامنا كبيرا في صفوفه طوال هذه المدة، ونسعى إلى تطبيق هذا التضامن وتطويره مع عودتنا إلى السباقات. ومن أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق المشاركة في جولة فرنسا، الإيطالي فابيو آرو، والسلوفيني تادي بوجاتشار، والكولومبي فيناندو غافيريا لجولة إيطاليا، والإسباني ديفيد دي لاكروز، والإيطالي فورمولو لجولة إسبانيا.

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