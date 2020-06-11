الامارات | نادي الجزيرة يعلن التعاقد مع مدير رياضي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الجزيرة يعلن التعاقد مع مدير رياضي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة أمس التعاقد مع المدرب والخبير الاستراتيجي الدانماركي مادس دافيدسين (37 سنة)، ليشغل منصب المدير الرياضي لكرة القدم في النادي. وقدم دافيدسن إلى الجزيرة من نادي "شانغهاي إس آي بي جي" الصيني، حيث عمل مديرا تقنيا للنادي، وعمل بالقرب مع مدربين عالميين، أبرزهم السويدي سفين غوران اريكسون والبرتغالي فياش بواش.

وأكد النادي في بيان صحافي أن "التعاقد مع دافيدسن يمثل خطوة مهمة أخرى بالنسبة لنادي الجزيرة الذي يعمل خلف استراتيجية موحدة وواضحة لتطوير الأداء داخل وخارج الملعب. ومن المقرر أن يعمل دافيدسون بشكل مقرب مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الهولندي مارسيل كايزر، ومع فريق الإدارة على إعادة صياغة وتشكيل الفلسفة الكروية وتطبيق أحدث وأفضل الأساليب والمعايير على مستوى جميع فرق المراحل السنية في النادي.

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وستكون الأكاديمية وفرق الشباب جزءا من المسئوليات التي سيتولاها دافيدسون في نادي الجزيرة، إضافة إلى الفريق الأول، كما سيقوم أيضا بالتركيز على تطوير نظام تصعيد اللاعبين الشباب.

ونظرا لقيود التنقل المفروضة بسبب فايروس كوفيد 19، سيباشر دافيدسون مهامه في النادي من مقر إقامته في اسبانيا، لكنه سينتقل للإقامة مع عائلته في أبوظبي عندما تكون الظروف مهيأة لذلك".

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