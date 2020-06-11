الامارات | تشكيلة برشلونة لمواجهة مايوركا.. "الهجوم ناري"

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة برشلونة لمواجهة مايوركا.. "الهجوم ناري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريق برشلونة أولى مبارياته بعد العودة من التوقف الطويل الذي فرضه تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي سيواجه فيها فريق مايوركا عند الساعة 12:00 منتصف ليل بعد غدٍ السبت بتوقيت الإمارات.

وقالت الصحيفة: "إن البارسا جاهز تماماً للمواجهة بأبرز نجومه التي يعتمد عليهم المدرب كيكي سيتيين إذ يلعب في حراسة المرمى تير شتيغن، وفي الدفاع بيكيه وأومتيتي وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا، وفي الوسط بوسكيتس ودي يونغ وراكيتيتش، فيما يهاجم الفريق بالثلاثي ليونيل ميسي وغريزمان وسواريز (العائد من الإصابة)".

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وأضافت الصحيفة أن "الفريق سيشهد غياب الفرنسي لونجليه لتراكم البطاقات، ومواطنه عثمان ديمبيلي بعد رفع اسمه من القائمة من أجل التعاقد مع برايثوايت قبل توقف المسابقة".

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