شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حقيقة اقتحام الأجهزة الأمنية مقر نادي سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النائب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة الأنباء المتداولة عن اقتحام بعض الأجهزة الأمنية لمقر النادي أمس الاربعاء، مؤكدًا أن كل الأعمال داخل النادي تخضع لرقابة الدولة.

وقال عامر، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأجهزة التنفيذية الرقابية من المنطقة الشمالية العسكرية وحي شرق وقسم سيدي جابر التي تواجدت أمس الاربعاء في محيط النادي لم تكن تستهدف نادي سموحة على الإطلاق وكانت متواجدة من أجل إيقاف إنشاء حمام السباحة الذي ينشئ حاليا داخل نادي الجياد».

وأضاف: «ليس لدينا ما نخفيه في أي إجراءات داخل نادي سموحة فكل مزايداتنا أو أعمال إنشائية داخل النادي تخضع لرقابة الدولة بكافة أجهزتها والرقابة الإدارية على راسها حيث تشاركنا في كل الخطوات».