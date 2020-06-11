شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يدفع مستحقات لاعبي فريقه الأول في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الفتوة السوري في بيان رسمي عبر صفحته في «فيسبوك»، أن عمر السومة، نجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري، دعم النادي ماديا بتكفله بدفع مستحقات لاعبي فريق الفتوة.

وجاء في البيان: «العكيد عمر شكرا.. يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتوة الرائد بسام العرسان بالنيابة عن مجلس إدارة النادي وجماهيره بخالص الشكر والتقدير وعميق الامتنان لابن نادينا ولاعبنا الخلوق كابتن منتخبنا عمر السومة على دعمه النادي من خلال تكفله بدفعات عقود للاعبين بمبلغ 13 مليون و500 ألف ليرة سورية، وتم تسليم المبلغ عن طريق محامي الكابتن عمر السومة الأستاذ بدر العلي الفندي».

هذا وقد وجه «العرسان» رسالة إلى العكيد عمر وقال فيها: «إن هذا العطاء يؤكد حرصكم على دعمكم النادي والوقوف معه وتذليل كل الصعوبات، وهذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها دعمك، وهو ليس بغريب على ابن النادي الأصيل والخلوق والذي عودنا دائما أن يكون مع النادي والداعم الرئيسي له والمثل الأعلى للجميع. شكرا لك من القلب، شكرا لك باسمي واسم كل مشجعي نادي الفتوة في كل مكان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لك، وإلى مزيد من التألق في ميادين كرة القدم».

وبدأ السومة البالغ 31 عاما مسيرته الكروية مع نادي الفتوة في مدينة دير الزور السورية، ثم انتقل للاحتراف مع القادسية الكويتي قبل أن يلتحق بنادي الأهلي السعودي في يوليو 2014، ويرتبط بعقد مع «الراقي» حتى يونيو 2021 المقبل.

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