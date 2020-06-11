شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: رصدنا تراشق قناتى الأهلي والزمالك.. الإعلام الرياضي «محرك مصائب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، إن اللجنة رصدت حالة التراشق الذي حدث في الإعلام الرياضي من خلال برامج قناتي الأهلى والزمالك.

وأضاف «عمر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه تم رفع كل المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها.

ولفت «عمر» إلى أن اللجنة في اجتماع دائم ومستمر، مشيراً إلى أن «اللجنة ترصد كل ما يحدث وتكتب تقاريرها وترفعها إلى المسئولين في المجلس الأعلي للإعلام لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الصدد».

واعتبر «عمر» أن «ما يحدث يسبب ألم نفسي لكل عشاق الرياضة، ودليل على أن الروح الرياضية مفتقدة.

ورأى «عمر» أن «إعلام الأهلي وإعلام الزمالك يريد كل منهما أن يكون على الساحة بمفرده، وما يحدث يشعل فتن ويقضي على الصداقات».

واختتم رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام: «الإعلام الرياضي هو المحرك الرئيسي لكل هذه المصائب ومنها عدم وجود جمهور في المباريات».

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