شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري الإسباني اليوم.. «ديربيات» قوية ومواجهات في المتناول لـ«الريال وبرشلونة» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق مساء اليوم الخميس، أولى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» بعد فترة التوقف الطويلة التي دامت لـ3 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وستكون مسابقة لاليجا الشهيرة هي ثاني مسابقات الدوريات الأوروبية الكبرى التي تستأنف موسم 2019/2020، بعد الدوري الألماني «بوندزليجا».

وستُلعب مباريات الجولة 27 من المسابقة بداية من اليوم وعلى مدار 4 ايام حتى يوم الأحد المقبل.

3 مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة27، سنستعرضها معكم في السياق التالي.

1- إشبيلية × ريال بيتيس:

واحد من أعرق الديربيات في تاريخ المسابقة، والصدام الأندلسي الأكبر بين قطبي الأندلس، حيث يحل ريال بيتيس- الطامح للمنافسة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي- ضيفًا على فريق إشبيلية الذي يقاتل من أجل تحقيق مركز يؤهله لدوري الأبطال، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الخميس، وتنقل عبر قناة 1 beIN Sports HD.

بيتيس (المركز الثاني عشر – 33 نقطة) لديه سجل سيء للغاية خارج قواعده من خلال تحقيقه فوز يتيم بين 13 مباراة لعبها خارج ملعبه (تعادل 6 وخسر 6)، وبدون فوز في أخر 6 مباريات خارج ملعبه، بينما إشبيلية (المركز الثالث – 47 نقطة) لم يخسر على ملعبه هذا الموسم سوى في مناسبتين فقط، لكن إشبيلية ليس لديهم سجل قوي على ملعبهم، حيث جمع الفريق 23 نقطة من 13 مباراة في معقله (فاز 6، تعادل 5 وخسر 2).

2- فالنسيا × ليفانتي:

ديربي آخر، هذه المرة في مدينة فالنسيا، ينطلق في العاشرة مساء الجمعة، حيث يستضيف خفافيش المدينة فريق ليفانتي في صدام قوي ومرتقب، بين فريقين يسعيان للفوز من اجل تعزيز أمالهما في المنافسة الأوروبية.

فالنسيا (السابع – 42 نقطة) يحاول المنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، حيث يبعد الفريق بـ4 نقاط عن صاحب المركز الرابع حاليًا، لكنهم يواجهون فريقًا عنيدًا متمثلًا في ليفانتي الذي يبعد عنهم بـ9 نقاط في المركز الثالث عشر، وأن كان الضيوف لديهم أسوأ سجل هزائم لفريق خارج قواعده هذا الموسم (11 هزيمة من 14 مباراة).

3- مايوركا × برشلونة:

برشلونة المتصدر (58 نقطة) يحل ضيفًا على مايوركا الذي يقاتل للهروب من منطقة الهبوط (المركز الثامن عشر – 25 نقطة)، وذلك في العاشرة مساء السبت المقبل.

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بالطبع يدخل الضيوف المباراة وشعارهم هو الفوز فقط مع وجود ريال مدريد خلفهم بنقطتين فقط، لكن 80% من نقاط مايوركا هذا الموسم حصدها الفريق من المباريات على ملعبه هذا الموسم (20 من 25)، وحقق الفريق سابقًا انتصار على ريال مدريد هذا الموسم، لذلك يأمل في تكرار ذلك ضد المتصدر وحامل اللقب.

4- أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد:

صدام من العيار الثقيل بين فريقين عريقين، ينطلق في الثانية عصر الأحد المقبل، فأتلتيك بيلباو متواجد حاليًا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، في حين يعاني أتلتيكو مدريد للتواجد ضمن رباعي القمة باحتلاله حاليًا المركز السادس برصيد 45 نقطة على بعد نقطة واحدة فقط من المربع الذهبي.

بيلباو حقق الفوز في أخر جولتين قبل التوقف، لكن النادي الباسكي العريق قبل ذلك لم يعرف طعم الفوز في 10 جولات متتالية، في حين أتلتيكو مدريد لديه سجل سيء جدًا خارج قواعده بتحقيق فوز يتيم بين أخر 10 زيارات لمنافسيه في الدوري، وبدون فوز في أخر 4 زيارات (2 تعادل و2 هزيمة).

5- ريال مدريد × إيبار:

الخسارة من ريال بيتيس في أخر الجولات قبل التوقف أضاعت على ريال مدريد الصدارة وجعلته حاليًا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، لكن ذلك لن يضعف من عزيمة رجال المدرب زين الدين زيدان الذين يطمحون في كسر سيطرة وهيمنة برشلونة على اللقب هذا الموسم.

ريال مدريد سيستضيف إيبار، في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، في مباراة نظريًا في متناول العملاق المدريدي، الذي سيواجه الفريق صاحب ثاني أسوأ سجل خارج القواعد هذا الموسم بتحقيق الفريق لـ8 نقاط فقط من المباريات التي لعبها خارج قواعده (فاز 1، تعادل 5 وخسر 7)، متلقيًا 4 هزائم في أخر 6 زيارات خارج ملعبه في لاليجا (تعادل 2).