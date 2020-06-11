شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح تحقيقًا في «تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق في شكاوى رئيسا مجلس إدارة الأهلي والزمالك، بسبب حالة الشحن والتراشق اللفظي بين الناديين عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الأخيرة.

وجاء نص بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو التالي:

يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كلا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.

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