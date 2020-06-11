شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يصدر بيانًا بشأن مصير مسابقاته القارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيتخذ في الأسبوع المقبل، قرارًا يتعلق بكيفية استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بعد توقف المنافستين، منذ مارس، جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال «يويفا» في بيان اليوم الخميس، إن لجنته التنفيذية، ستجتمع عن بعد ومن خلال تقنية الفيديو، في 17 يونيو الجاري، وإن جدول الأعمال سيتضمن بحث مستقبل مباريات دور الـ 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور على مستوى البطولتين.

وكان من المقرر في البداية، إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة إسطنبول التركية، وإجراء نهائي الدوري الأوروبي في جدانسك البولندية، لكن الـ«يويفا»، قال في الشهر الماضي، إنه يبحث «مجموعة من الخيارات» لإقامة المراحل المتبقية من البطولتين.

وتتضمن هذه الخيارات، إمكانية إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد، وإقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من اثنتين للذهاب والإياب.

وخلال الاجتماع، سيناقش الـ«يويفا» أيضا، جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021، وأماكن إقامة المباريات، إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي.

وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

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