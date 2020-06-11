ميلان يخشى من كابوس ديبالا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 يحل ​ميلان​ ضيفًا على ​يوفنتوس​ يوم الجمعة في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة ​كأس إيطاليا​ على ملعب أليانز ستاديوم، حيث إنتهت مباراة الذهاب بين الطرفين في ملعب سان سيرو بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

وسلط موقع غول الايطالي الضوء على مواجهة خاصة ستجمع ميلان أمام نجم يوفنتوس ​باولو ديبالا​، حيث خسر الروسونيرو 11 مرّة في 14 مواجهة لديبالا أمام ميلان، مسجلا ستّة اهداف، وآخرها هدف سجله في الدوري هذا الموسم. ويُعتبر ميلان ثالث أكثر فريق سجل ضده ديبالا، بعد لاتسيو (9) وأودينيزي (8).

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