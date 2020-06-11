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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاي: أنا سعيد في سان جيرمان وما يُقال شائعات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
استبعد اللاعب إدريسا غاي الحديث عن الابتعاد عن نادي باريس سان جيرمان، وسط تقارير تربطه بالانتقال عن الدوري الفرنسي.
وقال غاي: "اعتدت على هذه الشائعات. بالنسبة لكل نافذة انتقالات، يكون الأمر كذلك بالنسبة لي. حتى في كانون الثاني، بعد ستة أشهر من وصولي إلى باريس سان جيرمان، كنت مرتبطًا بالفعل بتشيلسي، لذلك اعتدت على ذلك".
وأضاف: "كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي في النادي، وكثيراً ما أكون على اتصال بالمدير الرياضي ليوناردو ولم يكن هناك أي سؤال عن المغادرة. لم يتحدث معي أبداً عن الانتقالات أو السماح لي بالرحيل".
وتابع: "لذا، بالنسبة لي، هذه مجرد شائعات في سوق الانتقالات لأنه لم يحدث الكثير في الوقت الحالي".
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