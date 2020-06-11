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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة علمية: ميسي أفضل مرّتين من رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
قامت شركة المعلومات الهولندية SciSports "، بالتعاون مع جامعة لوفين البلجيكية، بدراسة تتعلق بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للوقوف عند ميزتهما، لُتثبت أن نجم برشلونة أفضل مرّتين من الدون.
وجرى الإعتماد خلال الدراسة على عدّة معاير، أهمها تحليل ما يقوم به كل لاعب أثناء المباريات (التسديدات، والتمريرات، والمراوغات، وقطع الكرة)، وتأثيره على النتيجة النهائية للقاء، كما ركّزت على الفترة ما بين عاميي 2013 و2018، عندما كان رونالدو لاعبا في ريال مدريد قبل إنتقاله إلى يوفنتوس.
وحصل رونالدو في هذه الدراسة على 0.61 نقطة، مقابل 1.21 لميسي أي ضعف نقاط رونالدو تقريبا، ووصلت إلى إستنتاج بأن ميسي أكثر فعالية من رونالدو على أرض الملعب.
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