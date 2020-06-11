اليويفا يعقد اجتماعا لمناقشة كيفية استكمال البطولات الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

أعلن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ أنه سيتم اتخاذ قرارا الأسبوع المقبل حول كيفية استكمال منافسة ​دوري أبطال أوروبا​ و​الدوري الأوروبي​ في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.



وستعقد اللجنة التنفيذية في الاتحاد إجتماعا عبر تقنية الفيديو في 17 حزيران، ليتم البحث في موضوع المباريات المتبقية من دور الـ 16 في البطولتين.

ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد، بالإضافة إلى إقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من الذهاب والإياب.