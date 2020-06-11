- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليويفا يعقد اجتماعا لمناقشة كيفية استكمال البطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيتم اتخاذ قرارا الأسبوع المقبل حول كيفية استكمال منافسة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.
وستعقد اللجنة التنفيذية في الاتحاد إجتماعا عبر تقنية الفيديو في 17 حزيران، ليتم البحث في موضوع المباريات المتبقية من دور الـ 16 في البطولتين.
ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد، بالإضافة إلى إقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من الذهاب والإياب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يعقد اجتماعا لمناقشة كيفية استكمال البطولات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.