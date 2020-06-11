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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لفتة إنسانية مميزة من صلاح في إحدى محطات الوقود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
كشف أحد مشجعي نادي ليفربول الانكليزي، عن قيام النجم محمد صلاح بتصرف إنساني رائع، تجاه عدد من الأشخاص في إحدى محطات الوقود في المدينة.
وأشار إلى أن صلاح قام بدفع حساب الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في المحطة، في فترة تواجده هناك، وإسمها ساينس بيري، وكان يرتدي قميص تدريبات ليفربول.
وسرعان ما انتشرت صورة لمحمد صلاح داخل محطة البنزين عبر حسابات في "تويتر"، ومنهم من أشار إلى أن صلاح فعلاً قام بهذه الخطوة الإنسانية المُميزة مع السكان الذين كانوا هناك، وهو التصرف الذي يؤكد مجدداً تواضع النجم المصري وأخلاقه الإنسانية العالية.
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