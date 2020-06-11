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لفتة إنسانية مميزة من صلاح في إحدى محطات الوقود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

كشف أحد مشجعي نادي ​​ الانكليزي، عن قيام النجم ​محمد صلاح​ بتصرف إنساني رائع، تجاه عدد من الأشخاص في إحدى محطات الوقود في المدينة.

وأشار إلى أن صلاح قام بدفع حساب الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في المحطة، في فترة تواجده هناك، وإسمها ساينس بيري، وكان يرتدي قميص تدريبات ليفربول.

وسرعان ما انتشرت صورة لمحمد صلاح داخل محطة البنزين عبر حسابات في "تويتر"، ومنهم من أشار إلى أن صلاح فعلاً قام بهذه الخطوة الإنسانية المُميزة مع السكان الذين كانوا هناك، وهو التصرف الذي يؤكد مجدداً تواضع النجم المصري وأخلاقه الإنسانية العالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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