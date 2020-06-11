شكرا لقرائتكم الزمالك في بيان رسمي : نمتلك صفحة رسمية واحدة على "فيس بوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بيانا رسميا بسبب قيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال اسم الزمالك والموقع الرسمي للنادي، وجاء نص البيان كالتالي :

أكد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي التي تحمل علامة التوثيق

وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل إسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك

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وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.

وفى سياق أخر عدل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأبيض من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجاري، وأرسل كارتيرون برنامج تدريبي جديد للاعبين تضمن الجري لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة ، مع وضع برنامج غذائي لانقاص أوزان اللاعبين قبل العودة للتدريبات اول يوليو المقبل.

من ناحية اخري كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول ثنائى الزمالك حميد أحداد ومحمد أوناجم دائرة اهتمامات فريق شباب المحمدية المنافس فى دورى الدرجة الثانية بالمغرب، وقالت صحيفة "المنتخب" إن هشام آيت منا رئيس النادى يرغب فى ضم الثنائى الهجومى، وتحرك بالفعل لاتخاذ تلك الخطوة الكبيرة، وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادى يرغب فى تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة فى الموسم الجديد، حيث يتقاسم صدارة ترتيب دورى الدرجة الثانية حالياً مع المغرب الفاسى، وحال نهاية الموسم بنفس الترتيب سيتأهل الثنائى إلى البطولة الاحترافية.