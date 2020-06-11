شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية: مستشفى العزل للمنتخبات الوطنية يلقى قبولا من وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف العريان الامين العام للجنة الاوليمبية المصرية أن مقترح تخصص مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولى كمستشفى عزل للمنتخبات الوطنية فى كافة الالعاب كان مقترح للمهندس هشام حطب ، وقال العريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "المهندس هشام حطب صاحب مقترح تخصيص مستشفى عزل للمنتخبات الوطنية حتى نكون جاهزين لكل السيناريوهات المنتظرة فى حال إعلان الدولة للنشاط الرياضى بشكل رسمى".

ويضيف شريف العريان : "فى اجتماع مجلس اللجنة الاوليمبية بشهر رمضان الماضى والذى حضر جزء منه الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة تم عرض هذا الاقتراح ولاقى قبول من الوزير لتخفيف الضغط على منشأت الدولة الصحية فى ظل وباء كورونا المستجد".

وعن حقيقة استبعاد لعبة رفع الاثقال من الاوليمبياد قال شريف العريان : " رفع الأثقال قد تفقد موقعها ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية في المستقبل، إذا كشفت التحقيقات الجارية في الاتحاد الدولي للعبة عن المزيد من الفساد فيما يتعلق بقضايا المنشطات وليس جائحة كورونا ".

وعن انتخابات إتحاد الكرة قال شريف العريان : " اللجنة الاوليمبية تؤيد اقامة انتخابات لإتحاد الكرة لمدة سنة وهى انتخابات تكميلية لكل الاماكن ثم تجرى انتخابات لمدة ثلاثة سنوات حتى الاوليمبياد المقبلة"

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وخاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي.

وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

ويتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة فى جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.

واستعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والدكتور أحمد محمد هيبة استشارى الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادى للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أمانى جمعة استشارى مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم وذلك لتقديمها للسيد وزير الشباب والرياضة لتقديمها لوزارة الصحة للحصول على الموافقات الرسمية فى أسرع وقت.