شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية: مستشفى العزل للمنتخبات الوطنية يلقى قبولا من وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شريف العريان الامين العام للجنة الاوليمبية المصرية أن مقترح تخصص مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولى كمستشفى عزل للمنتخبات الوطنية فى كافة الالعاب كان مقترح للمهندس هشام حطب ، وقال العريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "المهندس هشام حطب صاحب مقترح تخصيص مستشفى عزل للمنتخبات الوطنية حتى نكون جاهزين لكل السيناريوهات المنتظرة فى حال إعلان الدولة للنشاط الرياضى بشكل رسمى".
ويضيف شريف العريان : "فى اجتماع مجلس اللجنة الاوليمبية بشهر رمضان الماضى والذى حضر جزء منه الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة تم عرض هذا الاقتراح ولاقى قبول من الوزير لتخفيف الضغط على منشأت الدولة الصحية فى ظل وباء كورونا المستجد".
وعن حقيقة استبعاد لعبة رفع الاثقال من الاوليمبياد قال شريف العريان : " رفع الأثقال قد تفقد موقعها ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية في المستقبل، إذا كشفت التحقيقات الجارية في الاتحاد الدولي للعبة عن المزيد من الفساد فيما يتعلق بقضايا المنشطات وليس جائحة كورونا ".
وعن انتخابات إتحاد الكرة قال شريف العريان : " اللجنة الاوليمبية تؤيد اقامة انتخابات لإتحاد الكرة لمدة سنة وهى انتخابات تكميلية لكل الاماكن ثم تجرى انتخابات لمدة ثلاثة سنوات حتى الاوليمبياد المقبلة"
وخاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي.
وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
ويتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة فى جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.
واستعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والدكتور أحمد محمد هيبة استشارى الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادى للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أمانى جمعة استشارى مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم وذلك لتقديمها للسيد وزير الشباب والرياضة لتقديمها لوزارة الصحة للحصول على الموافقات الرسمية فى أسرع وقت.
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