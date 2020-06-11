أبرز استعدادات الأهلى لاستئناف النشاط الرياضى

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جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية، إصرار الدولة المصرية على عودة النشاط الرياضي بدءا من يوم 15 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء من قبل.

وذهبت جميع فرق الدورى للاستعدادات الخاصة فى حال الإعلان الرسمي عن عودة أي نشاط ، وعلى رأسهم الأهلى والزمالك ، ويتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.



"الخليج 365" يستعرض أبرز استعدادات الأهلى قبل استئناف الدورى العام الجهاز الفنى

لازال أفراد جهاز رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في القاهرة رغم سفر السويسري لبلاده اليوم ، تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت وتحسباً لاستئناف التدريبات، وهم ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال ، من أجل الاشراف على برنامج تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.





الإدارة

تحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

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اللاعبين

يحرص لاعبو الاهلى على الحفاظ على اللياقة البدنية خلال المران بأحد صالات الجيمانزيزم استعدادا للعودة الى المران الجماعى واستئناف النشاط الرياضى ومباريات بطولة الدورى المصرى ، حيث كان قد نشر حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى صورة له برفقة زميلة محمود متولى خلال تأديتهما أحد التدريبات عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى أنه في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا سيتم التعامل معه فورا من خلال وعزله فى غرفة مستقلة ثم نقه للمستشفى.

وشدد الأهلى على أن غرف خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين فى حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها من قبل الوزارة وأجهز الدولة المعنيه.