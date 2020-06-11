شكرا لقرائتكم الفحص السابع يكشف حالة "كورونا" إيجابية في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء وجود حالة إيجابية واحدة في أحدث فحوص لفيروس كورونا.

وأجري 1213 اختبارا على اللاعبين والعاملين في أندية الدوري الممتاز يومي الاثنين والثلاثاء، في الجولة السابعة من الفحوص منذ عودة لاعبي أندية دوري الأضواء إلى التدريبات. وأسفرت كل الجولات السابقة عن 13 حالة إيجابية.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19. لكن المسابقة ستستأنف يوم 17 يونيو حزيران، حيث يلعب أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال.