ويفا يدرس نظام استكمال مسابقة دوري الأبطال الأربعاء المقبل

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لوزان: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس أن نظام وروزنامة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد والمتوقع استئنافها في اب/أغسطس، سيكونان على جدول أعمال اجتماعه الحاسم يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة لكأس أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب فيروس "كوفيد-19" إلى العام المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية.

ولا تزال إسطنبول رسميا مسرحا للمباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة هذا الموسم، لكن الوباء غيّر الوضع وتطرقت وسائل الإعلام إلى مدن فرانكفورت ولشبونة ومدريد وموسكو كبدائل محتملة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء أن العاصمة البرتغالية تبدو الأكثر الأوفر حظا للاستضافة النهائي.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن للاتحاد الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاما مكثفا للمباريات المتبقية في المسابقة من خلال خوضها بملعب واحد وبنظام المباراة الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي بدلا من النظام التقليدي بالذهاب والإياب، وربما من خلال جمع الفرق الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة.

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ولحظة توقف النشاط الكروي بسبب وباء "كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي هي أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتبقى أربع مباريات من ذهاب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، ومانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني (1-2)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنكليزي (3-صفر).

وأوضح ويفا أنه بخصوص النسخة السادسة عشرة من كأس أوروبا التي كان من المقرر إجراؤها في 12 الحالي في 12 مدينة، ظهرت شكوك حول قدرة "عدد قليل" من المدن المضيفة على الوفاء على التزامها.

وأضاف أن القائمة النهائية للملاعب المختارة ستعرف الأربعاء المقبل.

وخلال الاجتماع، سيناقش الاتحاد الأوروبي أيضا استمرار أو إنهاء مسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والتي تم تعليقها أيضا، بالإضافة إلى نسخة 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا للرجال.

