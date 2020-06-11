دورتموند يحدد سعر سانشو

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، سعر نجمه الانجليزي جادون سانشو، للأندية التي ترغب بضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. أشارت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، بأن إدارة نادي بوروسيا دورتموند حددت مبلغ 115 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن سانشو بالصيف المقبل. إدارة نادي بوروسيا دورتموند حددت مبلغ 115 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن سانشو بالصيف المقبل. ويرغب نادي مانشستر يونايتد بضم سانشو، وتفوق على تشيلسي وأندية أوروبية أخرى، مثل ريال مدريد، حيث تسعى إدارة الشياطين الحمر لضم سانشو لتعزيز خط الهجوم لدى الفريق، ووضعته كأولولية لها.

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