أرسنال يتحرك لضم لاعب وسط فينورد

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي، محاولاته من أجل ضم التركي كوكو لاعب وسط فينورد الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي.

أضافت صحيفة "رينموند" الهولندية بأن كوكو رفض تجديد عقده مع فينورد الذي

ينتهي 2023، لافتة إلى أن أرسنال يرغب بضمه، لكنه سيجد صراعات من أندية أخرى على ضمه.

وأوضحت الصحيفة بأن نادي برشلونة

استفسر عن كوكو من نادي فينورد، حيث وضعه ضمن قائمته الطويلة، فضلًا عم أندية أوروبية أخرى ترغب بضمه، مثل ريال بيتيس وإشبيلية وتشيلسي .

وسيجهز إرسنال مبلغ 25 مليون يورو لضم كوكو من أجل تعزيز خط وسط الفريق.